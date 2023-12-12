Он скончался на месте
Вчера днём, 11 декабря, в Хоринском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Тойота Саксид» врезался в дерево, а после перевернулся на крышу. Погиб 36-летний мужчина, управлявший авто.
- Водитель автомобиля «Тойота Саксид», следуя со стороны села Верхние Тальцы в направлении Хоринска, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 5 декабря: в Кабанском районе пьяная компания на «Ниссане» врезалась в грузовик. Трёх человек доставили в больницу, где один из них позже скончался.
В Бурятии водитель врезался в дерево и погиб
Происшествия, Фото:
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