Его временно не будет на Мокрова
Сегодня, 12 декабря, в Октябрьском районе Улан-Удэ, на улице Мокрова запланировано отключение отопления и горячего водоснабжения.
По информации районной администрации, список адресов, попадающих под отключение, следующий:
- ул. Мокрова, 30 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 32, 34, 40, 42, 44, 46, магазин «Абсолют».
Горячей воды и отопления не будет с 13:30 до 17:00.
На одной из улиц Улан-Удэ отключат отопление
Происшествия, Фото:
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