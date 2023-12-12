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На одной из улиц Улан-Удэ отключат отопление

На одной из улиц Улан-Удэ отключат отопление
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его временно не будет на Мокрова

Сегодня, 12 декабря, в Октябрьском районе Улан-Удэ, на улице Мокрова запланировано отключение отопления и горячего водоснабжения.

По информации районной администрации, список адресов, попадающих под отключение, следующий:
- ул. Мокрова, 30 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 32, 34, 40, 42, 44, 46, магазин «Абсолют».

Горячей воды и отопления не будет с 13:30 до 17:00.
Улан-Удэ отопление горячая вода Октябрьский район отключение горячей воды отключение отопления

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