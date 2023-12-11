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На ВСЖД машинисты за год 147 раз применяли экстренное торможение

На ВСЖД машинисты за год 147 раз применяли экстренное торможение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

Чтобы предотвратить наезд на людей

С начала 2023 года машинисты Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) 147 раз применяли экстренное торможение, сообщает пресс-служба дороги. Благодаря профессионализму локомотивных бригад в каждом из этих случаев трагедии удалось избежать.

«Причиной вынужденного применения машинистами экстренного торможения становится несоблюдение пешеходами правил личной безопасности, - уверены на ВСЖД. - Это переход путей в неположенном месте, перед близко идущим поездом, подлезание под вагоном, «зацепинг», хождение вдоль путей в наушниках и капюшоне, нахождение в зоне движения поездов в нетрезвом состоянии».

Железнодорожники напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности на транспортной инфраструктуре: запрещается ходить по путям в неположенных местах, пересекать их перед приближающимся составом, подниматься на крыши вагонов, оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги.

Как сообщал «Байкал-Daily», с января по октябрь 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировали 40 инцидентов с пострадавшими, в том числе 23 – со смертельным исходом. Травмы получили двое несовершеннолетних. Больше всего таких происшествий было в зоне движения поездов в Улан-Удэ и в соседнем Иркутске (по 14).

С начала 2023 года на ВСЖД ликвидировали 106 несанкционированных переходов через пути.

ВСЖД железная дорога безопасность

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