На ВСЖД машинисты за год 147 раз применяли экстренное торможение

Чтобы предотвратить наезд на людей

С начала 2023 года машинисты Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) 147 раз применяли экстренное торможение, сообщает пресс-служба дороги. Благодаря профессионализму локомотивных бригад в каждом из этих случаев трагедии удалось избежать.

«Причиной вынужденного применения машинистами экстренного торможения становится несоблюдение пешеходами правил личной безопасности, - уверены на ВСЖД. - Это переход путей в неположенном месте, перед близко идущим поездом, подлезание под вагоном, «зацепинг», хождение вдоль путей в наушниках и капюшоне, нахождение в зоне движения поездов в нетрезвом состоянии».

Железнодорожники напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности на транспортной инфраструктуре: запрещается ходить по путям в неположенных местах, пересекать их перед приближающимся составом, подниматься на крыши вагонов, оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги.

Как сообщал «Байкал-Daily», с января по октябрь 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировали 40 инцидентов с пострадавшими, в том числе 23 – со смертельным исходом. Травмы получили двое несовершеннолетних. Больше всего таких происшествий было в зоне движения поездов в Улан-Удэ и в соседнем Иркутске (по 14).



С начала 2023 года на ВСЖД ликвидировали 106 несанкционированных переходов через пути.