Они сбросили его в подполье и подожгли
Верховный суд Бурятии вынес обвинительный приговор двум мужчин, жестоко убившим пенсионера. Они ударили свою жертву ножом, а затем сожгли заживо.
Как сообщал «Байкал-Dailу», всё произошло год назад, в ноябре 2022 года в селе Шигаево Кабанского района. Следователи установили, что двое приятелей 27 и 43 лет узнали от своего знакомого, что в Шигаево живёт одинокий пенсионер, который как раз получил пенсию.
Приятели решили украсть деньги. На ночь пенсионер не запер свою дверь, так что они беспрепятственно вошли в дом. Стали обыскивать комнату в поисках денег, но тут хозяин проснулся.
Тогда один из злоумышленников напал на него – избил и ударил ножом в шею.
После они скинули раненого мужчину в подполье, закидали хламом и подожгли ещё живого. Жертва скончался от отравления продуктами горения.
Никакой добычи у жестоких убийц в итоге не вышло. Один из них сперва забрал телевизор, но по дороге, опасаясь изобличения, выкинул его.
Верховный суд республики признал мужчин виновными по ряду статей УК РФ: «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особо жестокостью и с целью скрыть другое преступление», «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище» «Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путём поджога» и «Кража, с незаконным проникновением в жилище».
Суд назначил одному из убийц 14 лишения свободы, а другому – 15 лет. Оба будут сидеть в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Улан-Удэ осудили убийц, сжёгших пенсионера заживо
Происшествия, Фото:
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