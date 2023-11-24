Один из них курил и матерился в адрес пассажиров
Двум жителям Башкирии 29 и 32 лет отказали в перелёте авиарейсом Иркутск – Уфа. К борту самолёта вызвали наряд транспортной полиции.
Как выяснилось, мужчины находились на борту воздушного судна в состоянии опьянения. Кроме того, один из нарушителей курил в туалете и нецензурно выражался в адрес других авиапассажиров. Командир воздушного судна отказал им в перелёте.
- Пассажиров доставили в дежурную часть, где на мужчину 1994 года рождения составили протоколы по ст. ст. 6.24, 20.1 КоАП РФ, а на второго – по ст. 20.21 КоАП РФ. Кроме того, на них составлены протоколы административного задержания, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске сняли с рейса неадекватных пассажиров из Уфы
Происшествия, Фото:
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