В Иркутске сняли с рейса неадекватных пассажиров из Уфы

Один из них курил и матерился в адрес пассажиров



Двум жителям Башкирии 29 и 32 лет отказали в перелёте авиарейсом Иркутск – Уфа. К борту самолёта вызвали наряд транспортной полиции.



Как выяснилось, мужчины находились на борту воздушного судна в состоянии опьянения. Кроме того, один из нарушителей курил в туалете и нецензурно выражался в адрес других авиапассажиров. Командир воздушного судна отказал им в перелёте.



- Пассажиров доставили в дежурную часть, где на мужчину 1994 года рождения составили протоколы по ст. ст. 6.24, 20.1 КоАП РФ, а на второго – по ст. 20.21 КоАП РФ. Кроме того, на них составлены протоколы административного задержания, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.







