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Покусавшую пристава иркутянку оштрафовали

Покусавшую пристава иркутянку оштрафовали
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина «грызлась» за баню на Байкале

53-летняя жительница Иркутска, покусавшая судебного пристава, признана виновной по статье Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти».

10 марта 2022 года в посёлке Ангасолка Слюдянского района к женщине пришёл судебный пристав-исполнитель в связи с решением суда о сносе незаконно установленной на берегу озера Байкал бани. Женщина весьма странно отреагировала на его визит и укусила пристав, причинив травму.

Несмотря на это, судебный акт был исполнен, самострой снесён. А в отношении женщины инициировали уголовное преследование.

- Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

судебные приставы насилие в отношении представителя власти

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