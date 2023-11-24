Покусавшую пристава иркутянку оштрафовали

Женщина «грызлась» за баню на Байкале



53-летняя жительница Иркутска, покусавшая судебного пристава, признана виновной по статье Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти».



10 марта 2022 года в посёлке Ангасолка Слюдянского района к женщине пришёл судебный пристав-исполнитель в связи с решением суда о сносе незаконно установленной на берегу озера Байкал бани. Женщина весьма странно отреагировала на его визит и укусила пристав, причинив травму.



Несмотря на это, судебный акт был исполнен, самострой снесён. А в отношении женщины инициировали уголовное преследование.



- Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



