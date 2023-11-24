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В Улан-Удэ задержали мошенника-гастролёра из Курской области

В Улан-Удэ задержали мошенника-гастролёра из Курской области
Происшествия, 
Он «впарил» жертве неликвидный товар

В Октябрьском районе Улан-Удэ оперативники уголовного розыска по горячим следам раскрыли мошенничество, сообщили в МВД по Бурятии.

С заявлением в полицию 21 ноября обратилась 55-летняя горожанка. Она рассказала, что шла из парикмахерской домой, когда около неё остановился автомобилист. Незнакомец предложил купить за полцены практически новую технику: два сотовых телефона, планшет, power bank и две пары наушников. Срочную продажу он объяснил тем, что деньги внезапно понадобились для ремонта машины. На два гаджета мужчина предоставил чеки.

Женщина сочла предложение привлекательным, тем более в преддверии Нового года. Вместе с продавцом она дошла до ближайшего банкомата, где сняла наличные. Всего она отдала 85 тысяч рублей.

Уже дома при более внимательном осмотре улан-удэнка обнаружила, что часть техники неисправна, другая слишком стара. Тогда и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого и машину, на которой он передвигался. Ориентировку передали наружным нарядам полиции. На следующий день сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили 45-летнего мужчину на одной из улиц и задержали его.

- Известно, что в Бурятию он приехал из Курской области около недели назад, по его словам, для продажи купленного на популярном сайте и выдаваемого за новое имущества. Мужчина цыганской внешности признался, что к товарам бывшего употребления для убедительности прикладывал приобретенные за пределами республики чеки. Отметим, ранее он уже был судим, в том числе, за мошенничества, - сообщили в министерстве внутренних дел.

Деньги полицейские изъяли и вернули женщине. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. 
мошенничество

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