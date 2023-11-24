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В районе Улан-Удэ рассказали, когда отключат свет

В районе Улан-Удэ рассказали, когда отключат свет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На части Октябрьского района электричества не будет с 28 по 30 ноября

В Октябрьском районе Улан-Удэ сообщили о плановых отключениях электроэнергии, которые пройдут на следующей неделе: с 28 по 30 ноября.

Как сообщает районная администрация, света не будет:

28 ноября
- Школа №35; ул. Бабушкина, 31, 57-75; ул. Медицинская, 26-41; ул. Переездная, 1-18; ул. Техническая, 1-20; ул. Овражная, 13-24; ул. Красноярская, 6-19; ул. Пирогова, 5-37; с 9:00 до 18:00.

29 ноября
-ул. Гармаева, 46, 46а; специальная коррекционная школа-интернат; ул. Гармаева, 25а; частный детский сад «Кроша»; ул. Гармаева, 21, 29а, 39б, 41а; пер. Ростовский, 54а; пансионат для пожилых; пер. Ростовский, 56а; с 9:00 до 18:00.

30 ноября
-ул. Гармаева, 46, 46а; специальная коррекционная школа-интернат; ул. Гармаева, 25а; частный детский сад «Кроша»; ул. Гармаева, 21, 29а, 39б, 41а; пер. Ростовский, 54а; пансионат для пожилых; пер. Ростовский, 56а; с 9:00 до 18:00;
- ул. Солбона Ангабаева, 1-247, с 9:00 до 17:00.
Улан-Удэ Октябрьский район отключение света

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