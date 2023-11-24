В Иркутской области водитель погиб в провалившейся под лёд «Ниве»

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Глубина в месте провала - около четырёх метров



На Братском водохранилище в Усть-Удинском районе Иркутской области затонул автомобиль «Нива» вместе с 50-летним водителем. Трагедия произошла в заливе Юнга вечером 23 ноября.



- Водитель автомобиля «Нива» в вечернее время выехал на акваторию. Лёд, толщина которого не превышает пять сантиметров, проломился под весом транспортного средства. В 15 метрах от берега машина затонула вместе с водителем. 50-летний мужчина погиб. Глубина в месте провала - около четырёх метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Работники региональной пожарно-спасательной службы проведут водолазные работы и поднимут автомобиль и тело погибшего.



Сейчас на водоёмах идёт процесс становления льда. Открытых ледовых дорог нет, напомнили в МЧС.







