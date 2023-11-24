Глубина в месте провала - около четырёх метров
На Братском водохранилище в Усть-Удинском районе Иркутской области затонул автомобиль «Нива» вместе с 50-летним водителем. Трагедия произошла в заливе Юнга вечером 23 ноября.
- Водитель автомобиля «Нива» в вечернее время выехал на акваторию. Лёд, толщина которого не превышает пять сантиметров, проломился под весом транспортного средства. В 15 метрах от берега машина затонула вместе с водителем. 50-летний мужчина погиб. Глубина в месте провала - около четырёх метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Работники региональной пожарно-спасательной службы проведут водолазные работы и поднимут автомобиль и тело погибшего.
Сейчас на водоёмах идёт процесс становления льда. Открытых ледовых дорог нет, напомнили в МЧС.
В Иркутской области водитель погиб в провалившейся под лёд «Ниве»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Глубина в месте провала - около четырёх метров
Там пройдут неотложные работы
Пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГИБДД
Пострадали два человека
Толчки ощущались вечером
Его тело обнаружили возле дивана
Её временно отключат 24 ноября
Причиной стало короткое замыкание
Он сядет на 14 лет
Труп убитого животного оказался на всеобщем обозрении
По легенде, в помещении насосной станции загорелся мазут
Врачи провели консультацию с коллегами из Москвы
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Девушку задержали сотрудники полиции
После расправы мужчина скрывался