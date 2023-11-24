Там пройдут неотложные работы
Сегодня, 24 ноября, в Железнодорожном районе Улан-Удэ будет отключена электроэнергия потребителям посёлка Кирзавод, улиц Шаляпина, Кирпичная, Моховая. Свет отключат с 10:00 до 17:00 в связи с производством неотложных работ, сообщили в администрации района.
В Октябрьском районе города районная администрация проинформировала об отключении теплоснабжения 24 ноября с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Боевая, 6, 6а. Здесь будут проводиться работы на сетях.
В Железнодорожном районе Улан-Удэ отключат электричество
Происшествия, Фото:
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