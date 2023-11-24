КамАЗ опрокинулся на дороге в Бурятии

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Пострадали два человека



Накануне, 23 ноября на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБД по Бурятии.



Около 17.30 часов в Еравнинском районе опрокинулся КамАЗ.



- 54-летний водитель автомобиля КамАЗ, следуя со стороны села Усть-Эгита в направлении села Тужинка, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир получили травмы, - сообщили в Госавтоинспекции.



Пострадавших госпитализировали в больницу.

