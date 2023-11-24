24 ноября

23 ноября

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КамАЗ опрокинулся на дороге в Бурятии

КамАЗ опрокинулся на дороге в Бурятии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадали два человека

Накануне, 23 ноября на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБД по Бурятии.

Около 17.30 часов в Еравнинском районе опрокинулся КамАЗ.

- 54-летний водитель автомобиля КамАЗ, следуя со стороны села Усть-Эгита в направлении села Тужинка, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир получили травмы, - сообщили в Госавтоинспекции.

Пострадавших госпитализировали в больницу. 
ДТП

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