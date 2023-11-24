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На севере Бурятии произошло землетрясение средней интенсивности

На севере Бурятии произошло землетрясение средней интенсивности
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru

Толчки ощущались вечером

Землетрясение произошло на севере Бурятии 23 ноября в 21:33 по местному времени. Об этом сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Энергетический класс землетрясения: 12.2.

Эпицентр находился недалеко от бамовского посёлка Новый Уоян. Там подземная активность ощущалась на пять баллов.

Интенсивность, баллы в соседних населённых пунктах: Кумора -  до 5 баллов, Ангоя – 4 балла, посёлок Магистральный, рабочий посёлок Мама, Усть-Кут, деревня Ключи - 3-4 балла.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

землетрясение БАМ

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