На севере Бурятии произошло землетрясение средней интенсивности

Толчки ощущались вечером

Землетрясение произошло на севере Бурятии 23 ноября в 21:33 по местному времени. Об этом сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Энергетический класс землетрясения: 12.2.

Эпицентр находился недалеко от бамовского посёлка Новый Уоян. Там подземная активность ощущалась на пять баллов.

Интенсивность, баллы в соседних населённых пунктах: Кумора - до 5 баллов, Ангоя – 4 балла, посёлок Магистральный, рабочий посёлок Мама, Усть-Кут, деревня Ключи - 3-4 балла.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.