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В 104а квартале Улан-Удэ днём не будет холодной воды

В 104а квартале Улан-Удэ днём не будет холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её временно отключат 24 ноября

Завтра, 24 ноября, в Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с работами, будет отключена холодная вода по адресам:
- 140а микрорайон, 2-4, 7, 8, 9, 11а, 12а, 14-19, 19/1, 20;
- детский сад №86, «Оюна».

- Время проведения работ: с 10:00 до 17:00, - сообщили в администрации района.
Улан-Удэ отключение воды Октябрьский район

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