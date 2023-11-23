В 104а квартале Улан-Удэ днём не будет холодной воды

Её временно отключат 24 ноября



Завтра, 24 ноября, в Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с работами, будет отключена холодная вода по адресам:

- 140а микрорайон, 2-4, 7, 8, 9, 11а, 12а, 14-19, 19/1, 20;

- детский сад №86, «Оюна».



- Время проведения работ: с 10:00 до 17:00, - сообщили в администрации района.

