Врачи провели консультацию с коллегами из Москвы
Дети, пострадавшие на страшном пожаре в квартире дома на улице Моховая в Улан-Удэ, находятся в стабильном состоянии. Они по-прежнему находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
- Вчера в оперативном порядке проведена телемедицинская консультация с коллегами Российской детской клинической больницей (Москва). По итогам консультации согласована тактика лечения, - отметили в министерстве.
Проводится постоянный мониторинг состояния здоровья пострадавших. Ситуация находится на особом контроле министерства здравоохранения республики и на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова.
Страшный пожар произошёл утром 22 ноября в квартире двухэтажного многоквартирного дома на Моховой. Пострадали шесть человек: 31-летняя мать и пятеро её детей – четыре дочери и один сын. По информации «Байкал-Dailу», самому старшему ребёнку – восемь лет, самой младшей – два года.
В следственном управлении назвали две основные версии страшного пожара. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнём. При осмотре места происшествия возле дивана, где, предположительно, находился очаг возгорания, обнаружена зажигалка.
В Улан-Удэ рассказали о состоянии детей, пострадавших на страшном пожаре
Происшествия, Фото:
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