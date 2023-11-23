Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Ночью 23 ноября в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии загорелся курятник.
- На момент прибытия пожарных курятник был охвачен огнём. Пожар был потушен менее чем за час. В результате пожара сгорел курятник и 15 куриц, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Dailу» , 22 ноября на пожаре в селе Итанца погибли восемь куриц.
В Бурятии заживо сгорели 15 куриц
Происшествия, Фото:
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