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В Улан-Удэ пропал 54-летний мужчина

В Улан-Удэ пропал 54-летний мужчина
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД
О нём ничего неизвестно уже почти неделю

Сотрудники полиции разыскивают 54-летнего жителя Улан-Удэ Евгения Мангутова. Он 17 ноября ушёл из дома на улице Кабанская и до настоящего времени не вернулся, сообщило МВД по Бурятии.

Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственницы 20 ноября.

В мае мужчина уже пропадал из дома на длительное время. Оперативники нашли его тогда в Улан-Удэ. Сам он объяснил, что находился на заработках по сбору кедрового ореха в Закаменском районе.

Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы седые короткие, глаза карие.

Особые приметы: на левой руке отсутствуют первые фаланги четырёх пальцев, кроме большого.

Был одет в дублёнку коричневого цвета.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102 (112).

пропавшие без вести

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