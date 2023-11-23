В Улан-Удэ пропал 54-летний мужчина

Происшествия, Фото: ориентировка МВД

О нём ничего неизвестно уже почти неделю



Сотрудники полиции разыскивают 54-летнего жителя Улан-Удэ Евгения Мангутова. Он 17 ноября ушёл из дома на улице Кабанская и до настоящего времени не вернулся, сообщило МВД по Бурятии.



Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственницы 20 ноября.



В мае мужчина уже пропадал из дома на длительное время. Оперативники нашли его тогда в Улан-Удэ. Сам он объяснил, что находился на заработках по сбору кедрового ореха в Закаменском районе.



Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см, волосы седые короткие, глаза карие.



Особые приметы: на левой руке отсутствуют первые фаланги четырёх пальцев, кроме большого.



Был одет в дублёнку коричневого цвета.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102 (112).



