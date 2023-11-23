Хозяин успел вовремя выбраться
Вечером 22 ноября произошёл пожар в жилом доме в селе Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных горела крыша дома и пристроенной веранды. В течение двух часов пожарные смогли потушить и ликвидировать последствия возгорания. В результате пожара сгорела веранда на площади 4 кв.м. и изнутри обгорел дом на площади 16 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавших нет: обнаружив возгорание, хозяин дома смог самостоятельно выбраться на улицу.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня утром на станции Джида сгорел вагон.
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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