Пожар тушили полтора часа
Утром 23 ноября на станции Джида загорелся вагон. Сообщение о пожаре поступило на единый номер экстренных служб 112.
- Когда пожарные прибыли, огнём была охвачена электрощитовая в отдельно стоящем бытовом вагоне. Возгорание было потушено за полтора часа. В результате пожара вагон выгорел изнутри на площади 75 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой.
Пострадавших нет. Отмечается, что пожар не повлиял на движение поездов.
К тушению привлекались пожарные Джидинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии, а также пожарные воинской части.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 10 ноября в Северо-Байкальском районе на перегоне Нижнеангарск – Холодное горел тепловоз.
В Бурятии на станции сгорел вагон
Происшествия, Фото:
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