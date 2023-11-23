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В Бурятии на станции сгорел вагон

В Бурятии на станции сгорел вагон
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар тушили полтора часа

Утром 23 ноября на станции Джида загорелся вагон. Сообщение о пожаре поступило на единый номер экстренных служб 112.

- Когда пожарные прибыли, огнём была охвачена электрощитовая в отдельно стоящем бытовом вагоне. Возгорание было потушено за полтора часа. В результате пожара вагон выгорел изнутри на площади 75 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой.

Пострадавших нет. Отмечается, что пожар не повлиял на движение поездов.

К тушению привлекались пожарные Джидинского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии, а также пожарные воинской части.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 10 ноября в Северо-Байкальском районе на перегоне Нижнеангарск – Холодное горел тепловоз.

пожар поезд

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