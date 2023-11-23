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В нацпарке в Бурятии незаконно рубили кедры

В нацпарке в Бурятии незаконно рубили кедры
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
Незаконную рубку обнаружили в местности Хали Горхон

18 ноября в национальном парке «Тункинский» госинспекторы выявили незаконную рубку кедров. Несколько деревьев вырубили в местности Хали Горхон недалеко от села Зактуй.

- По данному факту составлен протокол об административном нарушении, - сообщили в нацпарке.


 
Согласно ст. 8.39 КоАП РФ нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях влечёт наложение административного штрафа:

- на граждан в размере до четырёх тысяч рублей;
- на должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей;
- на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
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