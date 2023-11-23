В нацпарке в Бурятии незаконно рубили кедры









18 ноября в национальном парке «Тункинский» госинспекторы выявили незаконную рубку кедров. Несколько деревьев вырубили в местности Хали Горхон недалеко от села Зактуй.- По данному факту составлен протокол об административном нарушении, - сообщили в нацпарке.Согласно ст. 8.39 КоАП РФ нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях влечёт наложение административного штрафа:- на граждан в размере до четырёх тысяч рублей;- на должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей;- на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.