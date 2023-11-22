Ангарского маньяка Михаила Попкова признали виновным в убийстве ещё трёх женщин

Происшествия, Фото: предоставлено прокуратурой Иркутской области

Ему назначили ещё 10 лет лишения свободы



В Иркутске суд приговорил 59-летнего серийного убийцу Михаила Попкова, ранее осуждённого к пожизненному сроку, ещё к десяти годам колонии особого режима. Он признан виновным в убийстве ещё трёх женщин.



- С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы. По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Попков отказался от дачи показаний в зале суда, в связи с чем были оглашены его допросы, полученные на следствии, свои показания он подтвердил, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.



Явки с повинной о новых эпизодах серийный убийца написал в октябре 2022 года, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима в Мордовии.



Убийства, за которые суд вынес сегодня приговор, Попков совершил в период с 1997 по 2003 гг. Жертв он встречал в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, в том числе на остановках общественного транспорта, предлагая подвезти их на своём автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил женщин в безлюдные места, где расправлялся с ними.



В октябре 1997-го и марте 1998 года он задушил двух девушек 25 и 27 лет на берегу реки Ангара. Тело одной из них он облил бензином и сжёг. В октябре 2003 года расправился с 31-летней потерпевшей в районе Ново-Ленинского кладбища, нанеся ей не менее 40 ударов ножом.



Бывший ангарский милиционер Михаил Попков ранее был осуждён на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое суд рассмотрел 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений ещё двум женщинам. После вынесения приговора Попков заявил, что убил ещё 59 женщин. В настоящее время доказано, что он причастен к убийству более 80 женщин.



