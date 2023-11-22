В Бурятии растёт число людей, пострадавших от укусов собак

Происшествия, Фото: из архива

Недавно россиянин скончался после укуса бешеной собаки



В Бурятии в этом году было зафиксировано семь очагов бешенства. Опасным заболеванием болели дикие лисицы и один барсука. К счастью, заражений среди людей нет, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.



Однако люди постоянно подвергаются нападениям домашних собак. Только в этом году в республике зарегистрировано 2363 случая обращения к врачам по поводу укусов. Тогда как за весь прошлый год эта цифра составила 2312.



- Важно помнить, что бешенство – опасное заболевание, а своевременная медицинская помощь может спасти жизнь. Если вас укусила дикая или неизвестная собака, обязательно обратитесь за медицинской помощью. Мы призываем владельцев собак быть ответственными и ухаживать за своими питомцами, чтобы избежать подобных трагедий, - обратились специалисты.



Об опасности бешенства напомнили в связи с недавним трагическим случаем в Омской области, где мужчина умер после укуса собаки. Животное на него напало ещё 10 октября, однако за медицинской помощью он не обратился. Лишь 31 октября вызвали «скорую» и доставили в больницу, где начали лечение от бешенства. Ему поставили две из шести прививок, но было уже слишком поздно - антирабическое лечение эффекта не имело.



Стоит отметить, что гибель людей от бешенства в России носит единичный характер. По информации Роспотребнадзора, за 2022 год было зарегистрировано два случая гиброфобии, в 2021-м – шесть таких фактов.



