На пожаре в Бурятии погибли восемь куриц

Происшествия, Фото: РА ГО и ЧС

Огонь потушили за 10 минут



Утром 22 ноября загорелся курятник в селе Итанца Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём.



- Возгорание было ликвидировано в течение 10 минут. В результате пожара сгорел курятник общей площадью 10 квадратных метров, погибли восемь кур, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования, находившегося внутри курятника.

