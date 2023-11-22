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На пожаре в Бурятии погибли восемь куриц

На пожаре в Бурятии погибли восемь куриц
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Огонь потушили за 10 минут

Утром 22 ноября загорелся курятник в селе Итанца Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём.

- Возгорание было ликвидировано в течение 10 минут. В результате пожара сгорел курятник общей площадью 10 квадратных метров, погибли восемь кур, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования, находившегося внутри курятника.
пожар

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