Огонь потушили за 10 минут
Утром 22 ноября загорелся курятник в селе Итанца Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём.
- Возгорание было ликвидировано в течение 10 минут. В результате пожара сгорел курятник общей площадью 10 квадратных метров, погибли восемь кур, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования, находившегося внутри курятника.
На пожаре в Бурятии погибли восемь куриц
Происшествия, Фото:
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