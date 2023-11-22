Стрелявший по пасынкам житель Бурятии не смог обжаловать приговор

Мужчина заявлял о том, что выстрелы были случайными
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор в отношении 31-летнего жителя Джидинского района, стрелявшего в своих пасынков.
В июле 2023 года районный суд признал его виновным в покушении на убийстве, а также причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отчима, стрелявшего в пасынков, приговорили к шести годам колонии строгого режима.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткая история произошла в феврале 2022 года в селе Оёр. Мужчина жил вместе с сожительницей и её двумя несовершеннолетними сыновьями. В последнее время он стал ревнив и подозревал женщину в неверности.
В один из февральских дней женщина ушла к сестре, попросившей о помощи с растопкой печи. В это же время мужчина вернулся домой пьяным. Не застав сожительницу дома, он схватил охотничье ружьё и кинулся на её поиски. Дети последовали за ним, чтобы защитить мать.
Обнаружив сожительницу, мужчина стал ругаться с ней. Они находились во дворе дома, куда следом зашли дети женщины. Первым на помощь матери спешил старший 16-летний сын. В темноте, не разглядев мальчика, спьяну приняв его за любовника, мужчина выстрелил в него. Заряд дроби попал подростку по ногам.
В этот момент женщина схватилась за ружьё и попыталась его вырвать из рук пьяного сожителя. Ей на помощь пришёл младший 14-летний сын. Во время борьбы мужчина сделал ещё один выстрел, попав по ногам второму мальчику.
После этого мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был найден и задержан полицейскими.
Мальчики из-за полученных огнестрельных ранений едва не потеряли ноги. Травмы оказались очень тяжёлыми, и братья проходили длительное лечение, в том числе и Москве.
- Не согласившись с обвинительным приговором и назначенным наказанием, осуждённый обжаловал приговор районного суда в апелляционную инстанцию, - сообщили сегодня в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Верховный суд республики рассмотрел материалы дела, отклонив доводы стороны защиты о случайном характере выстрелов. Приговор оставили без изменений.
Стрелявший по пасынкам житель Бурятии не смог обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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