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Двое россиян пытались вывезти из Забайкалья промышленное золото под видом ювелирки

Двое россиян пытались вывезти из Забайкалья промышленное золото под видом ювелирки
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Цепи из промышленного золота они пытались провезти в Китай

Читинские таможенники в пункте пропуска Забайкальск пресекли попытку вывоза в Китай золота стоимостью более 1,6 млн рублей. Задержаны двое граждан России.

- Установлено, что соотечественники, заранее договорившись, решили наладить канал незаконного вывоза из России промышленного золота под видом ювелирных изделий для личного пользования. Для этого они приобрели добытое незаконным путем промышленное золото 888 пробы. Кустарным способом драгоценному металлу был придан вид готовых изделий – двух цепей общей массой 325 граммов, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

При прохождении таможенного контроля мужчины надели цепи на себя, чтобы не вызвать подозрений.


Читинская таможня возбудила в отношении мужчин уголовные дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов группой лиц по предварительному сговору». Расследование продолжается.

контрабанда золота Таможня

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