21 ноября

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В Октябрьском районе Улан-Удэ снова днём не будет холодной воды

В Октябрьском районе Улан-Удэ снова днём не будет холодной воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её временно отключат 22 ноября

Завтра, 22 ноября, в Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с плановыми работами, будет отключена холодная вода по адресам:
- ул. Тобольская, 161, 163;
- ул. Крылова, 4г.

- Время проведения работ: с 9:30 до 15:00, - сообщили в администрации района.
Улан-Удэ отключение воды Октябрьский район

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