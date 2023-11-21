В Октябрьском районе Улан-Удэ снова днём не будет холодной воды

Её временно отключат 22 ноября



Завтра, 22 ноября, в Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с плановыми работами, будет отключена холодная вода по адресам:

- ул. Тобольская, 161, 163;

- ул. Крылова, 4г.



- Время проведения работ: с 9:30 до 15:00, - сообщили в администрации района.

