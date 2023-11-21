С начала года горожане лишились более 370 млн рублей
Более половины колл-центров, из которых мошенники звонят улан-удэнцам, расположены за пределами нашего государства – в странах Украины и Прибалтики. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника управления МВД России по Улан-Удэ Баира Галданова.
- Это всё началось с проведения СВО на территории Украины. В этой стране находится большое количество колл-центров, откуда и поступают звонки. К сожалению, данные граждан есть в Интернете, где их продают. Поэтому, когда мошенники звонят и называют человека по имени и отчеству, застают его врасплох, и он начинает реально думать, что это звонят из банка или полиции, - рассказал Баир Галданов.
За 10 месяцев текущего года жители Улан-Удэ перевели мошенникам более 373 млн рублей. Это почти на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Самыми доверчивыми оказались жители Октябрьского района, они перевели мошенникам 169 млн рублей.
- Схемы, которыми пользуются мошенники, стали более изощрёнными. Раскрыть их очень тяжело, потому что буквально за минуты, за полчаса денег уже на счетах нет. Деньги уходят за границу, в офшорные зоны, и их практически невозможно вернуть. Сумма, которую все-таки получилось вернуть за 10 месяцев, составила всего 3 млн рублей, - сказал Баир Галданов.
Существенно изменился и портрет потерпевшего: если раньше на уловки преступников попадались в основном люди старшего поколения, то сейчас стало больше студентов и работающих людей.
Улан-удэнцев атакуют телефонные мошенники из Украины и Прибалтики
Происшествия, Фото:
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