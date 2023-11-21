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Житель Бурятии угнал машину у подвозившего его приятеля

Житель Бурятии угнал машину у подвозившего его приятеля
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступление случилось, когда водитель отлучился в магазин

Жители села Тарбагатай признан виновным в неправомерном завладении автомобиля, сообщили в прокуратуре Бурятии.

В апреле ранее осуждённый за аналогичные преступления мужчина попросил своего знакомого подвезти его до Тарбагатая. Когда они остановились в селе Вознесеновка, водитель зашёл в продуктовый магазин. В этот момент пассажир пересел на водительское сиденье, завёл двигатель и поехал в сторону Тарбагатая.

В районном центре он употреблял спиртное и передал управление машиной другому человеку. Через некоторое время авто задержали сотрудники ДПС.

- Тарбагатайский районный суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор суда вступил в законную силу.
угон

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