Житель Бурятии угнал машину у подвозившего его приятеля

Преступление случилось, когда водитель отлучился в магазин
Жители села Тарбагатай признан виновным в неправомерном завладении автомобиля, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В апреле ранее осуждённый за аналогичные преступления мужчина попросил своего знакомого подвезти его до Тарбагатая. Когда они остановились в селе Вознесеновка, водитель зашёл в продуктовый магазин. В этот момент пассажир пересел на водительское сиденье, завёл двигатель и поехал в сторону Тарбагатая.
В районном центре он употреблял спиртное и передал управление машиной другому человеку. Через некоторое время авто задержали сотрудники ДПС.
- Тарбагатайский районный суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор суда вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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