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В центре Улан-Удэ сбили торопившуюся женщину-пешехода

В центре Улан-Удэ сбили торопившуюся женщину-пешехода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она перебегала дорогу в неположенном месте

В семь часов утра 21 ноября на площади Советов в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Под колёсами «Тойоты Калдина» оказалась женщина.



Свидетелями ДТП стали горожане, спешившие на работу. По словам очевидца, женщина-пешеход тоже торопилась на автобус, поэтому и угодила под колёса иномарки.

- Я вышел из автобуса, услышал визг тормозов и крик. Тут же бросился на помощь, увидел женщину, лежащую на проезжей части. Вызвал «скорую», дождался приезда врачей и сотрудников ГИБДД. Женщина сказала, что увидела «десятку» и стала перебегать дорогу в неположенном месте, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.

По его словам, пострадавшая получила ушибы.
ДТП

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