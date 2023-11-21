В центре Улан-Удэ сбили торопившуюся женщину-пешехода

В семь часов утра 21 ноября на площади Советов в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Под колёсами «Тойоты Калдина» оказалась женщина.Свидетелями ДТП стали горожане, спешившие на работу. По словам очевидца, женщина-пешеход тоже торопилась на автобус, поэтому и угодила под колёса иномарки.- Я вышел из автобуса, услышал визг тормозов и крик. Тут же бросился на помощь, увидел женщину, лежащую на проезжей части. Вызвал «скорую», дождался приезда врачей и сотрудников ГИБДД. Женщина сказала, что увидела «десятку» и стала перебегать дорогу в неположенном месте, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.По его словам, пострадавшая получила ушибы.