Он получил 22 года лишения свободы
Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор по делу в отношении бывшего члена областной коллегии адвокатов. Он признан виновным в совершении 30 различных преступлений, в числе которых два изнасилования и убийство 15-летней девочки, сопряжённое с изнасилованием.
В марте 2007 года в посёлке Балаганск была изнасилована и убита 15-летняя девочка.
Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Только в начале 2020 года удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Балаганска, являвшийся на момент задержания адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.
- По местам жительства и работы фигуранта дела проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. В ходе следствия удалось собрать доказательства причастности фигуранта к совершению ряда преступлений сексуального характера, которые были совершены им на территории посёлка Балаганск в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.
По информации Иркутского областного суда, уголовное дело изначально содержало большее количество эпизодов преступлений, в которых обвинялся подозреваемый. В частности, ему вменялось в вину девять эпизодов изнасилований.
Судебное разбирательство, начатое в октябре 2022 года, проходило в закрытом режиме. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, на основании вердикта которых суд вынес подсудимому обвинительный приговор.
Бывшему адвокату назначено 22 года лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
В Иркутской области экс-адвоката осудили за изнасилование и убийство 15-летней девочки
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