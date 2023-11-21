Вагоны простаивали полчаса
В Улан-Удэ в понедельник, 20 ноября, в 14:02 с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 8. Инцидент произошёл на круговом движении в 20а квартале.
По этой причине было закрыто движение маршрутов трамваев № 2, 4, 8 с остановки общественного транспорта «Техникум строительства и городского хозяйства» в сторону 40-х кварталов, с остановки «20а квартал» в сторону Нового моста и Мелькомбината.
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Трамваи простаивали полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, Фото:
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