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В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Вагоны простаивали полчаса

В Улан-Удэ в понедельник, 20 ноября, в 14:02 с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 8. Инцидент произошёл на круговом движении в 20а квартале.

По этой причине было закрыто движение маршрутов трамваев № 2, 4, 8 с остановки общественного транспорта «Техникум строительства и городского хозяйства» в сторону 40-х кварталов, с остановки «20а квартал» в сторону Нового моста и Мелькомбината.

Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Трамваи простаивали полчаса, сообщается в оперативной сводке по городу.
сход с рельсов трамвай

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