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Стали известны подробности страшного нападения собаки на школьника в Бурятии

Стали известны подробности страшного нападения собаки на школьника в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчик хотел погладить животное по пути из школы домой

В Гусиноозёрске ребёнок стал жертвой собаки. Животное покусало его прямо за лицо. Фотоподтверждение выложили ранее в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск». Как сообщал «Байкал-Daily», случилось всё в микрорайоне, где расположены в основном частные дома.

Кое-какие подробности произошедшего рассказали в районной группе «Селенга-инфо.24/7». Пёс набросился на несовершеннолетнего в четверг, 16 ноября, около 16:30 в частном секторе в посёлке Солнечный. Девятилетний мальчик как раз возвращался домой из школы.

Как пояснили в отделе благоустройства районной администрации, сейчас ребёнок проходит лечение – ему прописали антибиотики, уколы от бешенства и перевязки.

Специалисты выезжали на место, однако четвероногое пока найти не удалось. По описанию, на школьника напала чёрно-белая собака с голубыми глазами.

В прокуратуре Бурятии уточнили, что мальчик хотел погладить животное, но оно отреагировало агрессивно и накинулось на него. Пока неизвестно, есть ли у пса хозяин или он бродячий. В надзорном ведомстве уже начали проверку. Там оценят, как местные власти соблюдают законодательство в сфере обращения с безнадзорными животными. При наличии оснований пообещали принять меры прокурорского реагирования.
 
Кроме того, прокуратура проконтролирует ход и результат процессуальной проверки, которую проводят сотрудники полиции и даст оценку законности принятых правовых решений.

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