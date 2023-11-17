Стали известны подробности страшного нападения собаки на школьника в Бурятии

Мальчик хотел погладить животное по пути из школы домой







Как пояснили в отделе благоустройства районной администрации, сейчас ребёнок проходит лечение – ему прописали антибиотики, уколы от бешенства и перевязки.



Специалисты выезжали на место, однако четвероногое пока найти не удалось. По описанию, на школьника напала чёрно-белая собака с голубыми глазами.



В прокуратуре Бурятии уточнили, что мальчик хотел погладить животное, но оно отреагировало агрессивно и накинулось на него. Пока неизвестно, есть ли у пса хозяин или он бродячий. В надзорном ведомстве уже начали проверку. Там оценят, как местные власти соблюдают законодательство в сфере обращения с безнадзорными животными. При наличии оснований пообещали принять меры прокурорского реагирования.



Кроме того, прокуратура проконтролирует ход и результат процессуальной проверки, которую проводят сотрудники полиции и даст оценку законности принятых правовых решений.



