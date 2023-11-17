Мёртвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ

За помощью к спасателям обратилась внучка



Днём 17 ноября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу обратилась улан-удэнка. Она рассказала, что её бабушка находится в запертой изнутри квартире, два дня уже не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь. Ранее бабушка жаловалась на боли в районе сердца.



Спасатели выехали на место.



- В присутствии родственницы и сотрудника полиции спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь квартиры, тем самым обеспечили доступ в помещение работникам скорой помощи. В ванной комнате была обнаружена 72-летняя женщина без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

