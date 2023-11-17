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Мёртвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ

Мёртвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За помощью к спасателям обратилась внучка

Днём 17 ноября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу обратилась улан-удэнка. Она рассказала, что её бабушка находится в запертой изнутри квартире, два дня уже не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь. Ранее бабушка жаловалась на боли в районе сердца.

Спасатели выехали на место.

- В присутствии родственницы и сотрудника полиции спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь квартиры, тем самым обеспечили доступ в помещение работникам скорой помощи. В ванной комнате была обнаружена 72-летняя женщина без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
смерть

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