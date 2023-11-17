В Чите таксист отоваривался в магазинах банковской картой пассажира

Пассажир забыл свою карту с телефоном в машине



В полицию Читы поступило заявление от мужчины о пропаже телефона и банковской карты. При обращении в банк для блокировки карты, он узнал, что со счёта пропало около 17 тысяч рублей.



Полицейские установили личность вора – 32-летнего местного жителя, который совершал покупки в магазинах по чужой карте. Его задержали и доставили в полицию. Как выяснилось, карту стащил таксист, подвозивший потерпевшего.



- Злоумышленник признался, что получил заказ на перевозку пассажира, после завершения поездки, он нашёл смартфон вместе с банковской картой на заднем сидении машины и воспользоваться ею, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Телефон и банковская карта возвращены владельцу.



