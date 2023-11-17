В Иркутской области обокрали пассажира, уснувшего на вокзале

Вором оказался рецидивист
У 18-летнего жителя города Тулун из кармана куртки украли сотовый телефон стоимостью семь тысяч рублей. Кража произошла на втором этаже вокзала станции Тулун в момент, пока молодой человек спал в ожидании поезда.
Сотрудники уголовного розыска линейного пункта полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний житель Усть-Илимска. Мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления. В ходе личного досмотра у него изъяли украденный телефон.
Возбуждено уголовное дело.
- Рецидивиста задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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Происшествия, Фото:
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