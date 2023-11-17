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В Иркутской области обокрали пассажира, уснувшего на вокзале

В Иркутской области обокрали пассажира, уснувшего на вокзале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вором оказался рецидивист

У 18-летнего жителя города Тулун из кармана куртки украли сотовый телефон стоимостью семь тысяч рублей. Кража произошла на втором этаже вокзала станции Тулун в момент, пока молодой человек спал в ожидании поезда.

Сотрудники уголовного розыска линейного пункта полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний житель Усть-Илимска. Мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления. В ходе личного досмотра у него изъяли украденный телефон.

Возбуждено уголовное дело.

- Рецидивиста задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.


кража

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