В Иркутской области обокрали пассажира, уснувшего на вокзале

Вором оказался рецидивист



У 18-летнего жителя города Тулун из кармана куртки украли сотовый телефон стоимостью семь тысяч рублей. Кража произошла на втором этаже вокзала станции Тулун в момент, пока молодой человек спал в ожидании поезда.



Сотрудники уголовного розыска линейного пункта полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний житель Усть-Илимска. Мужчина уже был ранее судим за имущественные преступления. В ходе личного досмотра у него изъяли украденный телефон.



Возбуждено уголовное дело.



- Рецидивиста задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





