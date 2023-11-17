17 ноября

16 ноября

Популярное

В Иркутске водителя автобуса оштрафуют за выезд на «встречку»

В Иркутске водителя автобуса оштрафуют за выезд на «встречку»
Происшествия, 
«Меня «вытолкнул» на встречную другой автобус», - объяснил мужчина

В Иркутске инспекторы ГИБДД во время мониторинга соцсетей обнаружили видеозапись грубого нарушения ПДД водителем автобуса. На улице Ленина автобус выехал на встречную полосу движения.

Дорожные полицейские установили нарушителя и вызвали его в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений. Выяснилось, что 53-летний иркутянин работает на маршруте №417 «Железнодорожный вокзал - ИСХИ» больше года и имеет большой опыт.

- Я стоял на остановке, впереди был автобус. Начал выезжать за ним, он тоже поехал и вытолкнул меня на встречную. Мне пришлось выйти на встречную, поскольку впереди был перекрёсток, и я думал, там машины все проедут, - объяснил мужчина.

 
Инспекторы составили на водителя административный материал по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части». В ближайшее время ему назначена комиссия.

Мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев.
автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске водителя автобуса оштрафуют за выезд на «встречку»
В Иркутске водителя автобуса оштрафуют за выезд на «встречку»
Происшествия, 17.11.2023
«Меня «вытолкнул» на встречную другой автобус», - объяснил мужчина
В Забайкалье под завалами в шахте обнаружили тело одного погибшего
В Забайкалье под завалами в шахте обнаружили тело одного погибшего
Происшествия, 17.11.2023
Спасатели продолжают работу на месте обрушения  
В Забайкалье произошло обрушение в шахте, есть пострадавшие
В Забайкалье произошло обрушение в шахте, есть пострадавшие
Происшествия, 17.11.2023
ЧП произошло в шахте золоторудной компании
Забайкальцу грозит пожизненное за жестокое убийство женщины
Забайкальцу грозит пожизненное за жестокое убийство женщины
Происшествия, 17.11.2023
После ссоры пьяный мужчина сжёг дом вместе с женщиной
В Бурятии спасателям пришлось вскрывать окно из-за ребёнка
В Бурятии спасателям пришлось вскрывать окно из-за ребёнка
Происшествия, 17.11.2023
Трёхлетняя девочка осталась одна в запертой квартире
В Улан-Удэ перекрыли движение автотранспорта из-за прорыва коллектора
В Улан-Удэ перекрыли движение автотранспорта из-за прорыва коллектора
Происшествия, 17.11.2023
В микрорайоне Кирзавод вновь произошло техническое нарушение на коллекторе
В Улан-Удэ на Ключевской не будет холодной воды
В Улан-Удэ на Ключевской не будет холодной воды
Происшествия, 16.11.2023
Её временно отключат днём 17 ноября
Забайкальцу дали 11 лет колонии за убийство
Забайкальцу дали 11 лет колонии за убийство
Происшествия, 16.11.2023
Сперва мужчина уверял, что оборонялся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^