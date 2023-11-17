В Иркутске водителя автобуса оштрафуют за выезд на «встречку»







Инспекторы составили на водителя административный материал по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части». В ближайшее время ему назначена комиссия.



Мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 до 6 месяцев.



В Иркутске инспекторы ГИБДД во время мониторинга соцсетей обнаружили видеозапись грубого нарушения ПДД водителем автобуса. На улице Ленина автобус выехал на встречную полосу движения.Дорожные полицейские установили нарушителя и вызвали его в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений. Выяснилось, что 53-летний иркутянин работает на маршруте №417 «Железнодорожный вокзал - ИСХИ» больше года и имеет большой опыт.- Я стоял на остановке, впереди был автобус. Начал выезжать за ним, он тоже поехал и вытолкнул меня на встречную. Мне пришлось выйти на встречную, поскольку впереди был перекрёсток, и я думал, там машины все проедут, - объяснил мужчина.