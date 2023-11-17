В Улан-Удэ рассказали, где временно отключат свет

Его не будет на следующей неделе в Железнодорожном и Октябрьском районах



В Октябрьском районе с 21 по 23 ноября пройдут плановые отключения электроэнергии. По информации администрации района света не будет:

21 ноября

- 106 квартал, 13-73; ул. Золотые Пески; ул. Академическая; с 9:00 до 17:00.

22 ноября

- Братский пер., 3-6; ул. Ганзуринская, 1; ул. Тобольская, 2-30; Тобольский пер., 1- 14; ул. Ялтинская, 1-7, 7а; Ялтинский пер., 1-6; ул. Братская, 1-41; ул. Жердева, 1-3, 19, 23, 5а, 9б, 11а, 15а, 17а, 21б, 25а, 7б, 7а; ул. Рижская, 1-8; Томский пер., 1а; с 9:00 до 17:00.

23 ноября

- ул. Перспективная, 25-39; с 9:00 до 17:00.



По сообщению администрации Железнодорожного района, в понедельник, 20 ноября, также будет отключение электроэнергии на улицах:

- С 13:00 до 17:00 - ул. Чертенкова, 30, 30 к1, 30 к2; детская школа искусств Nº8; боксёрский центр; ул. Хоца Намсараева, 5, 5а, 30; педагогический колледж; лицей-интернат №1;

- С 9:00 до 12:00 - ул. Водопадная, 9-42; ул. Тагильская, 1-21; ул. Шахтовая, 1-22.



21 ноября

- с 9:00 до 12:00 - ул. Минина, 9-53; ул. Шахтовая, 27-54;

- с 13:00 до 17:00 - ул. Д. Бедного, 19-50; ул. Гайдара, 1-28, ул. Минина, 1-8; база «Эликом»; ул. Чертенкова, 102a/1, 102a, 106/1, 102в, 106; ул. Орджоникидзе, 1-15.

