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В Забайкалье из-под завалов в шахте подняли тело второго погибшего

В Забайкалье из-под завалов в шахте подняли тело второго погибшего
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Об этом сообщили в МЧС

Тело второго работника обнаружили и подняли на поверхность из-под завалов шахты рудника золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сегодня утром на руднике ЗРК «Омчак» в Балейском районе произошло обрушение горной породы. Информация об этом поступила в МЧС в 07:20. Под завалами оказались два работника.

Ранее спасатели обнаружили первого погибшего.

По факту ЧП доследственную проверку начали следователи.

Всего к ликвидации последствий обрушения в шахте привлечена группировка в составе 18 человек и 5 единиц техники.


смерть золотодобыча

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