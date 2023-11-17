Об этом сообщили в МЧС
Тело второго работника обнаружили и подняли на поверхность из-под завалов шахты рудника золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сегодня утром на руднике ЗРК «Омчак» в Балейском районе произошло обрушение горной породы. Информация об этом поступила в МЧС в 07:20. Под завалами оказались два работника.
Ранее спасатели обнаружили первого погибшего.
По факту ЧП доследственную проверку начали следователи.
Всего к ликвидации последствий обрушения в шахте привлечена группировка в составе 18 человек и 5 единиц техники.
В Забайкалье из-под завалов в шахте подняли тело второго погибшего
Происшествия, Фото:
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