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В Забайкалье под завалами в шахте обнаружили тело одного погибшего

В Забайкалье под завалами в шахте обнаружили тело одного погибшего
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели продолжают работу на месте обрушения

МЧС сообщило о гибели одного из работников, попавших под завал в шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края.

- 17 ноября в 07:20 поступило сообщение, что на руднике ЗРК «Омчак» в Балейском районе при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки произошло обрушение горной породы, в результате чего под завалами находятся два работника. По состоянию на 09:55 обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников, - сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Спасатели продолжают работать на месте обрушения горной породы. Поиски второго человека продолжаются.

К ликвидации последствий привлечена группировка в составе 18 человек и 5 единиц техники.

Сообщается, что состоялось координационное совещание губернатора Забайкальского края по данному происшествию. 
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