Спасатели продолжают работу на месте обрушения
МЧС сообщило о гибели одного из работников, попавших под завал в шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края.
- 17 ноября в 07:20 поступило сообщение, что на руднике ЗРК «Омчак» в Балейском районе при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки произошло обрушение горной породы, в результате чего под завалами находятся два работника. По состоянию на 09:55 обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников, - сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Спасатели продолжают работать на месте обрушения горной породы. Поиски второго человека продолжаются.
К ликвидации последствий привлечена группировка в составе 18 человек и 5 единиц техники.
Сообщается, что состоялось координационное совещание губернатора Забайкальского края по данному происшествию.
В Забайкалье под завалами в шахте обнаружили тело одного погибшего
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спасатели продолжают работу на месте обрушения
ЧП произошло в шахте золоторудной компании
После ссоры пьяный мужчина сжёг дом вместе с женщиной
Трёхлетняя девочка осталась одна в запертой квартире
Их обнаружили среди личных вещей туриста
В микрорайоне Кирзавод вновь произошло техническое нарушение на коллекторе
Её временно отключат днём 17 ноября
Его уже эвакуировали в Улан-Удэ
Сперва мужчина уверял, что оборонялся
Ущерб составил почти миллион рублей
Мужчина скончался в больнице
Возбуждено уголовное дело о грабеже
Проводится доследственная проверка
Девушка ехала за рулём, хотя не имела водительских прав
На месте трагедии работают следователи