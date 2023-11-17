ЧП произошло в шахте золоторудной компании
В шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами.
- По предварительным данным, сегодня около 10 часов в шахте золоторудной компании, расположенной в Балейском районе, произошло обрушение горной породы, в результате чего пострадали два работника предприятия, - сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.
На месте работают спасатели. Следователи начали доследственную проверку, они осмотрят место и опросят руководство и работников предприятия.
Информация уточняется.
В Забайкалье произошло обрушение в шахте, есть пострадавшие
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спасатели продолжают работу на месте обрушения
ЧП произошло в шахте золоторудной компании
После ссоры пьяный мужчина сжёг дом вместе с женщиной
Трёхлетняя девочка осталась одна в запертой квартире
Их обнаружили среди личных вещей туриста
В микрорайоне Кирзавод вновь произошло техническое нарушение на коллекторе
Её временно отключат днём 17 ноября
Его уже эвакуировали в Улан-Удэ
Сперва мужчина уверял, что оборонялся
Ущерб составил почти миллион рублей
Мужчина скончался в больнице
Возбуждено уголовное дело о грабеже
Проводится доследственная проверка
Девушка ехала за рулём, хотя не имела водительских прав
На месте трагедии работают следователи