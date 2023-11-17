В Забайкалье произошло обрушение в шахте, есть пострадавшие

ЧП произошло в шахте золоторудной компании



В шахте золоторудной компании в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение, два человека оказались под завалами.



- По предварительным данным, сегодня около 10 часов в шахте золоторудной компании, расположенной в Балейском районе, произошло обрушение горной породы, в результате чего пострадали два работника предприятия, - сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.



На месте работают спасатели. Следователи начали доследственную проверку, они осмотрят место и опросят руководство и работников предприятия.



Информация уточняется.

