Забайкальцу грозит пожизненное за жестокое убийство женщины









В Забайкальском крае 44-летнего жителя города Петровск-Забайкальский арестовали по обвинению в убийстве, совершённом общеопасным способом — он поджёг дом с 64-летней знакомой.По данным следствия, 11 ноября пьяный мужчина после ссоры с женщиной облил веранду её дома легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, а сам скрылся.Прибывшие пожарные своевременно потушили возгорание и доставили пострадавшую женщину в больницу. Однако в результате отравления продуктами горения она скончалась.- Следователи незамедлительно задержали злоумышленника и провели комплекс следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы. По ходатайству следователей в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчине грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.