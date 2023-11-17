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Забайкальцу грозит пожизненное за жестокое убийство женщины

Забайкальцу грозит пожизненное за жестокое убийство женщины
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
После ссоры пьяный мужчина сжёг дом вместе с женщиной

В Забайкальском крае 44-летнего жителя города Петровск-Забайкальский арестовали по обвинению в убийстве, совершённом общеопасным способом — он поджёг дом с 64-летней знакомой.


По данным следствия, 11 ноября пьяный мужчина после ссоры с женщиной облил веранду её дома легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, а сам скрылся.

Прибывшие пожарные своевременно потушили возгорание и доставили пострадавшую женщину в больницу. Однако в результате отравления продуктами горения она скончалась.

- Следователи незамедлительно задержали злоумышленника и провели комплекс следственных действий. Осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы. По ходатайству следователей в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчине грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
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