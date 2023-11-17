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Бурятские таможенники нашли 40 патронов в машине гражданина Монголии

Бурятские таможенники нашли 40 патронов в машине гражданина Монголии
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Их обнаружили среди личных вещей туриста

40 патронов и магазин для охотничьего ружья обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды в автомобиле гражданина Монголии. Разрешительных документов на перемещение боеприпасов у мужчины не было, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.


Иностранец ехал из Монголии в Россию на своём автомобиле. Он заявил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию и ограниченных или запрещённых к перемещению. Но в кармане передней дверцы автомобиля среди личных вещей был обнаружен магазин с патронами.

Тогда мужчина сказал, что забыл выложить патроны перед поездкой после охоты.

- В соответствии с российским законодательством ввоз в РФ и вывоз из РФ гражданского и служебного оружия осуществляется с предъявлением таможенному органу разрешительного документа, выданного Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. К данной категории товаров относятся основные части оружия (затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, цевье, ударно-спусковой механизм, части и принадлежности к нему, а также патроны, гильзы и капсюли для патронов). Указанные товары при ввозе и вывозе подлежать обязательному таможенному декларированию с заполнением пассажирской таможенной декларации, - пояснил начальник таможенного поста ДАПП Монды Александр Жукова.

В отношении гражданина Монголии Бурятская таможня возбудила дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений.

Отметим, ввоз в РФ и вывоз из страны стрелкового оружия боевого назначения, запасных частей и комплектующих изделий к нему физическими лицами запрещены.


Таможня патроны боеприпасы

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