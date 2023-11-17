Бурятские таможенники нашли 40 патронов в машине гражданина Монголии





40 патронов и магазин для охотничьего ружья обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды в автомобиле гражданина Монголии. Разрешительных документов на перемещение боеприпасов у мужчины не было, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Иностранец ехал из Монголии в Россию на своём автомобиле. Он заявил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию и ограниченных или запрещённых к перемещению. Но в кармане передней дверцы автомобиля среди личных вещей был обнаружен магазин с патронами.Тогда мужчина сказал, что забыл выложить патроны перед поездкой после охоты.- В соответствии с российским законодательством ввоз в РФ и вывоз из РФ гражданского и служебного оружия осуществляется с предъявлением таможенному органу разрешительного документа, выданного Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. К данной категории товаров относятся основные части оружия (затвор, барабан, рамка, ствольная коробка, цевье, ударно-спусковой механизм, части и принадлежности к нему, а также патроны, гильзы и капсюли для патронов). Указанные товары при ввозе и вывозе подлежать обязательному таможенному декларированию с заполнением пассажирской таможенной декларации, - пояснил начальник таможенного поста ДАПП Монды Александр Жукова.В отношении гражданина Монголии Бурятская таможня возбудила дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений.Отметим, ввоз в РФ и вывоз из страны стрелкового оружия боевого назначения, запасных частей и комплектующих изделий к нему физическими лицами запрещены.