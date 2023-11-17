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В Бурятии спасателям пришлось вскрывать окно из-за ребёнка

В Бурятии спасателям пришлось вскрывать окно из-за ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трёхлетняя девочка осталась одна в запертой квартире

Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске вечером 16 ноября. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что трёхлетняя девочка оказалась одна в запертой квартире на первом этаже. Её мама рассказала, что ненадолго вышла, оставив дочь одну, а, вернувшись, не смогла самостоятельно открыть дверь – замок заклинило.

Прибыв на место, спасатели в присутствии хозяйки дома и полицейских вскрыли окно с помощью аварийно-спасательного инструмента и обеспечили доступ в жильё. Благодаря им удалось избежать возможной трагедии.

С ребёнком всё хорошо – жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Как рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС, малышку передали маме в удовлетворительном состоянии. 
дети спасатели

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