В Бурятии спасателям пришлось вскрывать окно из-за ребёнка



Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске вечером 16 ноября. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что трёхлетняя девочка оказалась одна в запертой квартире на первом этаже. Её мама рассказала, что ненадолго вышла, оставив дочь одну, а, вернувшись, не смогла самостоятельно открыть дверь – замок заклинило.



Прибыв на место, спасатели в присутствии хозяйки дома и полицейских вскрыли окно с помощью аварийно-спасательного инструмента и обеспечили доступ в жильё. Благодаря им удалось избежать возможной трагедии.



С ребёнком всё хорошо – жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Как рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС, малышку передали маме в удовлетворительном состоянии.