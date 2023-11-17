В Улан-Удэ перекрыли движение автотранспорта из-за прорыва коллектора

В микрорайоне Кирзавод вновь произошло техническое нарушение на коллекторе



Сегодня, 17 ноября, в ночное время суток, в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» в Улан-Удэ поступила заявка о выходе воды на проезжую часть по улице Шаляпина. Ремонтные бригады прибыли на место, проводится обследование сетей, устанавливаются причины технологического нарушения на сетях водоотведения.



Напомним, ещё недавно здесь был заменён аварийный участок трубопровода, протяжённостью больше 70 метров. Аварийная ситуация, по предварительным данным, произошла на участке коллектора, который не был заменён. Разрушение свода коллектора, выполненного из железобетона, продолжилось, что и стало причиной выхода воды на поверхность.



Ремонтные работы на трубопроводе проводятся без отключения холодного водоснабжения. На объекте работает 9 специалистов ремонтных бригад и 4 единицы спецтехники. Проводятся земляные работы.



Перекрыто движение автотранспортных средств. Объездной путь открыт между зданиями ул. Шаляпина, 25 к1, и Шаляпина, 39/3. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

