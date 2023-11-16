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Забайкальцу дали 11 лет колонии за убийство

Забайкальцу дали 11 лет колонии за убийство
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сперва мужчина уверял, что оборонялся

В городе Борзя Забайкальского края предстал перед судом 31-летний ранее несудимый житель посёлка Шерловая Гора. Его признали виновным в убийстве.

Расправа произошла в мае. Ночью мужчина пришёл за своей сожительницей к её друзьям, где они распивали спиртное. С одним из гостей у него вспыхнул конфликт. Тогда мужчина достал нож и ударил оппонента в живот и грудь.

От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в больнице.

- На стадии предварительного расследования подсудимый указывал, что телесные повреждения причинил, обороняясь. Однако государственным обвинителем предоставлены неопровержимые доказательства его виновности, опровергающие позицию защиты, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Борзинский городской суд приговорил мужчину к 11 годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 572 тысячи в пользу потерпевшей стороны.

Приговор вступил в законную силу.
убийство

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