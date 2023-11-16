Забайкальцу дали 11 лет колонии за убийство

Сперва мужчина уверял, что оборонялся



В городе Борзя Забайкальского края предстал перед судом 31-летний ранее несудимый житель посёлка Шерловая Гора. Его признали виновным в убийстве.



Расправа произошла в мае. Ночью мужчина пришёл за своей сожительницей к её друзьям, где они распивали спиртное. С одним из гостей у него вспыхнул конфликт. Тогда мужчина достал нож и ударил оппонента в живот и грудь.



От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в больнице.



- На стадии предварительного расследования подсудимый указывал, что телесные повреждения причинил, обороняясь. Однако государственным обвинителем предоставлены неопровержимые доказательства его виновности, опровергающие позицию защиты, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Борзинский городской суд приговорил мужчину к 11 годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 572 тысячи в пользу потерпевшей стороны.



Приговор вступил в законную силу.

