Забайкальцу дали 11 лет колонии за убийство

Сперва мужчина уверял, что оборонялся
В городе Борзя Забайкальского края предстал перед судом 31-летний ранее несудимый житель посёлка Шерловая Гора. Его признали виновным в убийстве.
Расправа произошла в мае. Ночью мужчина пришёл за своей сожительницей к её друзьям, где они распивали спиртное. С одним из гостей у него вспыхнул конфликт. Тогда мужчина достал нож и ударил оппонента в живот и грудь.
От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в больнице.
- На стадии предварительного расследования подсудимый указывал, что телесные повреждения причинил, обороняясь. Однако государственным обвинителем предоставлены неопровержимые доказательства его виновности, опровергающие позицию защиты, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Борзинский городской суд приговорил мужчину к 11 годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 572 тысячи в пользу потерпевшей стороны.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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