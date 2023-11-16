Её временно отключат днём 17 ноября
Завтра, 17 ноября, в Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с плановыми работами, будет отключена холодная вода по адресам:
— ул. Ключевская, 47, 49, 53, 55б, 55в, 55г, 57/1, 57/2, 57/3, 59;
— автоцентр по ул. Ключевская, 59;
— Всероссийское добровольное пожарное сообщество по ул. Ключевская, 27а;
— ЦТП по ул. Ключевская, 53а.
- Время проведения работ: с 9:00 до 17:00, - сообщили в администрации района.
В Улан-Удэ на Ключевской не будет холодной воды
Происшествия, Фото:
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