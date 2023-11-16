В Бурятии осудили мстителя, спалившего дорогой «Лексус»

В Бурятии Баунтовский районный суд вынес приговор 59-летнему мужчине, который спалил автомобиль «Лексус» своей бывшей возлюбленной.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 10 сентября в селе Багдарин. Ночью вспыхнул дорогой «Лексус», стоявший во дворе дома. По счастливому совпадению, только накануне владелица авто установила в ограде камеры наблюдения. По записям и оперативно вычислили поджигателя.
Как выяснилось, иномарку сжёг бывший сожитель женщины. Не зная о камерах, он перелез через забор, облил «Лексус» бензином, поджёг, после чего сбежал. Поступок он совершил, будучи пьяным.
Утром мужчина протрезвел, испугался последствий и поспешил уехать из района. Впрочем, его уже объявили в розыск. Так что вскоре сотрудники ГИБДД задержали его, когда он направлялся в Иркутскую область.
Произошедшее он объяснил тем, что ревновал бывшую возлюбленную к её новому избраннику.
На мужчину возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Ущерб, причинённый женщине, составил 926 тысяч рублей.
Уголовное дело суд рассмотрел в особом порядке. Подсудимый свою вину признал полностью и заявил, что раскаивается.
Суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние, признание своей вины, положительные характеристики, отсутствие судимости, частичное возмещение имущественного ущерба. Кроме того, и потерпевшая просила не назначать мстителю наказание, связанное с лишением свободы.
- Приговором суда О. признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Суд заменил назначенное наказание на принудительные работы на срок 2 года, с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, осуждённый освобожден в зале суда, и до вступления приговора в законную силу будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.