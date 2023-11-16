В Бурятии осудили мстителя, спалившего дорогой «Лексус»









Как выяснилось, иномарку сжёг бывший сожитель женщины. Не зная о камерах, он перелез через забор, облил «Лексус» бензином, поджёг, после чего сбежал. Поступок он совершил, будучи пьяным.



Утром мужчина протрезвел, испугался последствий и поспешил уехать из района. Впрочем, его уже объявили в розыск. Так что вскоре сотрудники ГИБДД задержали его, когда он направлялся в Иркутскую область.



Произошедшее он объяснил тем, что ревновал бывшую возлюбленную к её новому избраннику.



На мужчину возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Ущерб, причинённый женщине, составил 926 тысяч рублей.



