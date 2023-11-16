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Житель Бурятии до смерти избил пожилого отца

Житель Бурятии до смерти избил пожилого отца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина скончался в больнице

В Кижингинском районе Бурятии предстанет перед 43-летний мужчина, до смерти избивший своего отца.

Всё произошло 7 октября 2023 года в улусе Усть-Орот. Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, в течение дня мужчина распивал алкоголь с приятелями, а домой вернулся вечером. Будучи пьяным, он поссорился с пожилым отцом и с силой нанёс ему множество ударов кулаками по голове и различным частям тела.

Избитого отца госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спустя два дня от полученных травм он скончался в больнице.

На его сына возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд.  
убийство умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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