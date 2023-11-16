Житель Бурятии до смерти избил пожилого отца

Мужчина скончался в больнице



В Кижингинском районе Бурятии предстанет перед 43-летний мужчина, до смерти избивший своего отца.



Всё произошло 7 октября 2023 года в улусе Усть-Орот. Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, в течение дня мужчина распивал алкоголь с приятелями, а домой вернулся вечером. Будучи пьяным, он поссорился с пожилым отцом и с силой нанёс ему множество ударов кулаками по голове и различным частям тела.



Избитого отца госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спустя два дня от полученных травм он скончался в больнице.



На его сына возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд.

