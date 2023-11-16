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В Бурятии виновница смертельного ДТП получила 6 лет колонии

В Бурятии виновница смертельного ДТП получила 6 лет колонии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Девушка ехала за рулём, хотя не имела водительских прав

Закаменский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении девушки, устроившей смертельное ДТП.

Как сообщал «Байкал-Dailу», автоавария произошла в феврале 2023 года на дороге между сёлами Утата и Санага. 21-летняя девушка управляла автомобилем «Тойота Камри», несмотря на отсутствие водительских прав. В какой-то момент машина съехала с дороги и перевернулась на крышу. От полученных травм на месте скончалась 20-летняя пассажирка.

Как стало известно на суде, всего в «Камри» ехало шесть пассажиров. Никто из них не был пристёгнут ремнём безопасности.

Суд признал девушку виновной по статье УК РФ « Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами». Девушка приговорена к шести годам колонии-поселения.

Приговор в законную силу пока не вступил.


ДТП смерть

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