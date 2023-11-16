Инцидент произошёл на улице Бабушкина
Утром 16 ноября на остановке «Геологическая» в Улан-Удэ горожане увидели автомобиль, припаркованный прямо на пешеходном тротуаре. На место выезжали для выяснения обстоятельств сотрудники ГИБДД.
Позже выяснилось, что водитель был пьян, об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Установлено, что мужчина решил сократить путь, но застрял возле остановки, после чего уснул.
В Улан-Удэ на остановке обнаружили уснувшего пьяного автомобилиста
Происшествия, Фото:
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