Автомобиль съехал с дороги
В дорожно-транспортном происшествии в Прибайкальском районе Бурятии пассажир легковушки получил серьёзную травму.
Авария произошла днём 15 ноября на федеральной трассе в трёх километрах от села Ильинка.
- 35-летняя водитель автомобиля «Тойота Карина» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результате ДТП 34-летний пассажир с переломом позвоночника госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне утром в посёлке Аэропорт в Улан-Удэ пьяный водитель «Тойоты Клюгер» врезался в «Ладу», после чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
Поздним вечером 14 ноября в Сосновом Бору лоб в лоб столкнулись два автомобиля – пострадали три человека.
В Бурятии пассажир сломал позвоночник в ДТП
Происшествия, Фото:
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